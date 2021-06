The Forgotten City: data di uscita svelata dal nuovo trailer dell'E3 2021

Durante l'IGN Summer of Gaming 2021 abbiamo avuto modo di vedere in azione ancora una volta The Forgotten City con un nuovo trailer. Parliamo della mod di Skyrim divenuta poi un gioco completo. Ora, è stata annunciata l'esatta data di uscita.

The Forgotten City arriverà su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X a partire dal 28 luglio 2021.

The Forgotten City

Ci ritroveremo all'interno di una città sotterranea segreta durante gli anni dell'Impero Romano. Questa città è una piccola utopia nella quale, però, se anche solo una singola persona infrange la misteriosa Legge dorata, tutti muoiono. Noi saremo un viaggiatore nel tempo che si ritrova 2000 anni nel passato e dovremo rivere gli ultimi momenti della città in un loop infinito, esplorando e interrogando le persone, per cercare di cambiare le sorti della città. Riusciremo a svelare il mistero di The Forgotten City?

