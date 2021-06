Two Point Campus: un video di gameplay dall'IGN Live Expo

In occasione dell'IGN Live Expo, è stato pubblicato il primo video di gameplay di Two Point Campus, l'ultima fatica degli autori di Two Point Hospital. Come potete vedere dal filmato, che trovate in testa alla notizia, il gioco consentirà di costruire diverse strutture all'interno dei vari campus, in modo da avere ambienti molto differenti tra di loro per gli studenti.

I toni del gioco sono quelli di Two Point Hospital, quindi non aspettatevi chissà quale realismo, ma solo tanta simpatia e ironia. Tutti quelli che desiderano tornare all'università, o semplicemente iniziare ad andarci, dovrebbero tenere d'occhio Two Point Campus, in sviluppo per PC, Xbox One, PS4, PS5 e Xbox Series X e S.