Bramble: The Mountain King annunciato con un impressionante trailer all'IGN Live Expo

Nel corso dell'IGN Live Expo è stato annunciato Bramble: The Mountain King, un'avventura horror presentata con un trailer davvero impressionante. Si tratta di un titolo indipendente che sembra avere un'atmosfera unica e che potrebbe valere la pena di seguire.

L'uscita di Bramble: The Mountain King è prevista per il 2022, in data ancora da destinarsi. Leggiamo la descrizione ufficiale tratta dalla pagina Steam:

Bramble: The Mountain King è un gioco horror d'avventura, ispirato all'antico folklore scandinavo. Esplora il mondo oscuro di Bramble e vesti i panni di un ragazzino che cerca di sopravvivere a un pericoloso viaggio, dove si imbatterà in creature mostruose ma troverà anche amore e amicizia.

Ambientato in un mondo ispirato all'antico folklore scandinavo, Bramble ti porta in un viaggio pieno di magnifici scenari, creature mitiche e boss enormi.