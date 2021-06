OlliOlli World: nuovo trailer dall'IGN Live Expo

In occasione dell'IGN Live Expo è stato pubblicato un nuovo trailer di gameplay di OlliOlli World, interessante arcade dedicato allo skateboard, che nonostante l'aspetto cartoon nasconde delle buone velleità simulative, quantomeno nel ritmo della disciplina e nei suoi aspetti culturali.

Trovate il filmato in testa alla notizia.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che OlliOlli World è in sviluppo per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, Nintendo Switch, PS4 e PS5. L'uscita del gioco è prevista per la seconda metà del 2021.