Streets of Rage 4: il DLC Mr. X Nightmare in un video di gameplay

In occasione dell'IGN Live Expo è stato pubblicato un lungo video di gameplay di Mr. X Nightmare, il DLC di Streets of Rage 4 di prossima pubblicazione. Se volete scoprire quali nuovi contenuti saranno aggiunti a questo bel picchiaduro classico, non vi resta che guardarlo.

Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Streets of Rage 4, dove abbiamo scritto:

Streets of Rage 4 è esattamente come speravamo che fosse: un accorato omaggio a un'epoca scomparsa, che non prova a rivoluzionare la formula originale bensì la mantiene intatta, consegnandoci un'esperienza che alla prova del tempo si conferma immediata e molto divertente. Il nuovo stile grafico si muove fra alti e bassi, regalandoci delle chicche ma anche qualche mancanza produttiva dettata dalle limitazioni di un team di sviluppo così piccolo; eppure riesce nel non semplice tentativo di farsi apprezzare anche dai nostalgici, non fosse altro per i tantissimi riferimenti agli episodi classici. Fantastico il gameplay: gli impatti sono ottimi, i nemici numerosissimi e in cooperativa non si vorrebbe mai smettere di giocare. Considerando i contenuti e il prezzo estremamente contenuto (il titolo è anche disponibile su Xbox Game Pass!), è chiaro che ci troviamo di fronte a un piccolo, grande gioiello.