Inkulinati, nuovo trailer dall'IGN Expo 2021, uscirà in questo secolo

Durante l'IGN Expo 2021 Yaza Games ha mostrato un nuovo trailer di Inkulinati, uno dei più bei giochi con il nome più esilarante del mondo. Nonostante non abbiano detto nulla di nuovo, gli sviluppatori hanno annunciato che questo interessante strategico in uscirà in questo secolo.

Di Inkulinati abbiamo parlato a lungo in passato, con diversi trailer e anche delle anteprime. Si tratta di uno strategico piuttosto profondo dallo stile unico. Non lasciatevi trarre in inganno dal nome.

Durante l'IGN Expo sono stati mostrati alcuni spezzoni di gioco e poco altro, perchè lo sviluppatore non ha nemmeno voluto dare una data di uscita, solo un generico "uscirà in questo secolo".

Cosa ne pensate?