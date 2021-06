Hunted Space, trailer dall'IGN Expo per PS5, Xbox Series X|S e PC

Hunted Space è tornato a mostrarsi con un trailer direttamente dall'IGN Expo. Il promettente simulatore di combattimento spaziale di Italian Games Factory uscirà per PS5, Xbox Series X|S e PC.

Si tratta di un interessantissimo sparatutto spaziale, molto promettente dal punto di vista tecnico. Durante l'esplorazione il gioco sembra molto Star Wars Rogue Leader, con piccoli caccia spaziali che si avvicinano ad enormi incrociatori e pianeti.

Però uno degli elementi principali del gameplay sarà quello di provare a sopravvivere non solo alle tante battaglie combattute contro altri esseri umani, ma a tutti i misteri che popolano la misteriosa galassia che vi troverete ad esplorare.

Quello che stupisce del gioco è soprattutto il comparto grafico, grazie principalmente ad un'intelligente uso delle luci e dei colori, che dona ad ogni scena un'atmosfera davvero sensazionale. Interessante è anche la possibilità di personalizzare i vari veicoli, oltre che di esplorare lo spazio alla ricerca dell'orrore che si nasconde nelle sue profondità.

Non c'è ancora una data di uscita per Haunted Space, ma sappiamo che uscirà per PS5, Xbox Series X|S e PC.