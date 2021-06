Chernobylite: un nuovo trailer di gameplay dall'IGN Live Expo

In occasione dell'IGN live Expo, lo sviluppatore The Farm 51 ha pubblicato un nuovo video di gameplay dell'imminente Chernobylite, uno sparatutto in prima persona con elementi da immersive sim, che riprende le atmosfere viste negli S.T.A.L.K.E.R., ma con l'aggiunta di una narrativa più moderna.

Il video illustra i diversi elementi che comporranno il gameplay: dall'esplorazione delle mappe di gioco, allo stealth, alle sparatorie, fino ad arrivare alla personalizzazione della base. Guardatelo, se ancora non siete coscienti di cosa vi potrebbe aspettare acquistandolo.

Per il resto vi ricordiamo che Chernobylite è in sviluppo per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS5 e PS4. La versione finale del gioco per PC, Xbox One e PS4 sarà disponibile a luglio 2021. Le versioni PS5 e Xbox Series X e S arriveranno in una data successiva.