SkateBIRD, trailer e data di uscita durante la Summer Game Fest 2021 per PC, Switch e Xbox

Forse abbiamo capito come è stato creato il concept di questo gioco. Se ci pensate, anche Tony Hawk Pro Skatin è un gioco di skate, con un pennuto, un falco in questo caso. Scimmiottando (tanto per restare in tema animale) questo caposaldo del genere Glass Bottom Games ha deciso di creare la sua versione del gioco, SkateBIRD, in arrivo per Nintendo Switch, PC, Xbox e Amazon Luna il 12 agosto 2021.

E a ben vedere il gioco è tutto qui: prendete le arene, i trick e il sistema di combo della serie di Activision e mettete al loro posto dei simpatici pennuti. Il risultato è sicuramente ilare, anche se conseguire i punteggi più alti non sarà un gioco per pulcini.

Lo stile divertente, unito ad un gameplay più tecnico, dovrebbero garantire il successo di questo gioco. Tanto per convincerci ulteriormente condividiamo con voi anche qualche immagine.

Cosa ne dite? Spiccherete il volo con SkateBIRD?