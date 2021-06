Halo, la serie TV vittima di un leak: spuntano 10 immagini dello show Microsoft

La serie TV di Halo è stata vittima di un leak: sono spuntate in rete dieci immagini dello show prodotto da Microsoft, catturate da un trailer che sicuramente verrà presentato domani sera nella conferenza di Xbox e Bethesda.

Gli scatti sembrano confermare l'immagine di Master Chief dalla serie TV di Halo trapelata un paio di giorni fa, dunque non parliamo della prima fuga di materiali per quanto riguarda questo progetto.

Come detto, gli screenshot sono stati catturati da un trailer (lo dimostra l'interfaccia del programma per la riproduzione del video, visibile) e nessuno ci garantisce che anch'esso non finisca in rete nelle prossime ore.

Lo scorso marzo la responsabile Kiki Wolfkill ha dichiarato che la serie TV di Halo stava progredendo bene, e come noto l'uscita dovrebbe avvenire all'inizio del 2022 sulla piattaforma Paramount+.

Il cast dello show vedrà Pablo Schreiber nel ruolo di Master Chief, Natascha McElhone in quello della dottoressa Catherine Halsey e Jen Taylor che presterà anche stavolta la propria voce a Cortana.