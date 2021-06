Ratchet & Clank: Rift Apart, solo 7/10 su EDGE: ecco i voti dell'ultimo numero

Ratchet & Clank: Rift Apart si è dovuto accontentare di un discreto 7/10 sull'ultimo numero di EDGE. La rivista americana, nota per i suoi voti talvolta controcorrente, ha invece premiato alcuni altri titoli meno blasonati, come Chicory: A Colorful Tale (9/10) e Subnautica: Below Zero (8/10).

In attesa di leggere la recensione completa, che immaginiamo argomenterà in maniera dettagliata tale valutazione, è impossibile evitare il confronto con gli altri voti di Ratchet & Clank: Rift Apart, molto ben accolto dalle testate internazionali con un Metascore attualmente pari a 89.

EDGE, i voti del numero 360