Evil Dead: The Game, anteprima

Andiamo sempre cauti con gli spin-off cinematografici che, come tutti sappiamo, solitamente non brillano di luce propria. In questo caso dobbiamo dire che, se non altro, il gameplay ci ha incuriosito e lasciati con un po' di acquolina in bocca. Sarà che quando ci sono, tutti insieme, distruzione, zombie e armi strambe a noi videogiocatori viene sempre un prurito.

La kermesse organizzata da Geoff Keighley è stata una buona occasione per mostrare, finalmente, un po' di gameplay vero e proprio, dopo i trailer dell'anno scorso. Fino ad ora, infatti, sapevamo poco e niente di questo titolo. Da una parte gli sviluppatori non si sono mai sbottonati, dall'altra probabilmente avevano tra le mani un gioco ancora troppo acerbo per essere mostrato al grande pubblico.

Dicevamo dello sviluppatore. Saber Interactive , software house di base a Fort Lauderdale in Florida, potrebbe essere sconosciuto ai più. In verità si tratta di una realtà dalla grande esperienza, soprattutto con collaborazioni di alto livello come quella con Microsoft per le riedizioni di Halo su PC e console, CD Projekt per la The Witcher 3 Complete Edition e Crytek per Crysis Remastered. Non dei novellini, insomma.

Cosa si intuisce dalla presentazione

Partiamo dalle cose che abbiamo visto ieri sera durante la presentazione al Summer Game Fest. Innanzitutto il protagonista è l'iconico e istrionico Ash, con la sua faccia, il suo doppiatore originale, la sue verve senza tempo. Notiamo anche tanti altri personaggi della serie che hanno ruoli secondari, tutti giocabili. Sono controllabili anche le entità maligne, in quanto Evil Dead: The Game sarà un titolo con una forte componente PvP, oltre che multiplayer cooperativo. A tratti ricorda molto Left 4 Dead, anche per alcune accortezze come rendere individuabili i compagni di team in condizioni visive non ottimali. Il video mostra svariate armi, dai classici fucili alle mazze chiodate, fino alla leggendaria motosega. Se ne possono portare due contemporaneamente. Come si nota dal video, in alcuni casi sarà possibile usarle entrambe senza doverle scambiare: una nella mano destra, l'altra nella sinistra.

L'azione è frenetica, mai ragionata. I colpi si susseguono uno dopo l'altro attraverso combo molto belle e spettacolari. I nemici "stunned" si possono eliminare con una mossa finale più trucida delle altre: una finisher in stile Mortal Kombat, quasi. Ci saranno delle fasi a piedi e altre in auto, probabilmente per spostarsi da un luogo all'altro di combattimento. Il video mostra tanti luoghi iconici della saga, come per esempio la casa di legno nel bosco, perfettamente riprodotta in ogni suo dettaglio. Quello che colpisce è la qualità delle animazioni, tante e belle da vedere. Fluide, ben legate una all'altra, si concatenano in modo eccellente in un tripudio di sangue e brutalità. Il comparto grafico in generale sembra molto curato e vista la fluidità immaginiamo il sistema di riferimento utilizzato fosse una console di nuova generazione, il logo Xbox che marchia tutto il video fa intuire quale fosse.

Ottimi i riflessi, le ombre, e il sistema di illuminazione generale che rende l'azione viva e dinamica. Tanti effetti su schermo, soprattutto nelle fasi di controllo delle entità malvagie. Ognuna di esse è dotata di poteri diversi e molto eterogenei: sarà divertente provarli tutti.