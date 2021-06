Ratchet & Clank: Rift Apart, voti fantastici per l'esclusiva PS5

Ratchet & Clank: Rift Apart ha ricevuto voti fantastici da parte della stampa internazionale, che ha dunque accolto con grandissimo entusiasmo la nuova esclusiva PS5 sviluppata da Insomniac Games.

Come avrete probabilmente già letto nella nostra recensione di Ratchet & Clank: Rift Apart, ci troviamo di fronte a un gioco eccellente, visivamente incredibile, adatto a tutte le età e assolutamente ricco di contenuti.

Un'opinione condivisa dalla stragrade maggioranza delle testate internazionali, sebbene anche in questo caso siano presenti alcune eccezioni come il 7/10 di Metro GameCentral e Gfinity, che per il momento abbassano la media a "soli" 89 centesimi.

Insomma, dopo i due straordinari episodi di Marvel's Spider-Man, sembra proprio che i ragazzi di Insomniac Games abbiano nuovamente fatto centro, confermando l'ottima decisione da parte di Sony di acquisire lo studio.

Ratchet & Clank: Rift Apart, i voti della stampa internazionale