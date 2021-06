Hideo Kojima sarà alla Summer Game Fest 2021, forse con un nuovo gioco

Hideo Kojima sarà alla Summer Game Fest 2021 di Geoff Keighley, come fatto capire da una foto pubblicata su Twitter dalla sua assistente personale, in cui mostra fiero un cartellino della manifestazione condotta dal suo amico. Naturalmente il pensiero va subito all'annuncio di un qualche nuovo gioco, vista l'occasione e dato che Death Stranding è stato ormai lanciato quasi due anni fa.

Quella di Kojima alla Summer Game Fest 2021 potrebbe anche essere una semplice presenza simbolica. In fondo lui e Keighley sono molto amici (il giornalista ha anche fatto un cameo in Death Stranding) e non sarebbe poi così strano se ne avesse accettato l'invito anche solo per ambasciata.

Del resto quando uno come Kojima si muove è inevitabile pensare ad altro. Quantomeno è impossibile non sperare che parli di videogiochi, possibilmente dei suoi. Cosa potrebbe presentare, nel caso? Per lui si parla di un gioco horror sulle tracce di P.T., di Death Stranding 2 e di chissà cos'altro. Ogni ipotesi è valida, a questo punto.