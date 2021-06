Halo, la serie TV: trapela una presunta immagine di Master Chief

La serie TV di Halo sembra sia trapelata online in qualche modo, con una singola prima immagine di Master Chief che dovrebbe fare da conferma a questo leak per la nuova produzione televisiva di Paramount.

Difficile dire se sia autentica, ma quel che si vede nell'immagine a questo indirizzo è indubbiamente il buon vecchio Master Chief, rappresentato con notevole fedeltà in tutto lo splendore dell'armatura Mjolnir, all'interno di un'ambientazione appena accennata ma che sembra avere a che fare con le giuste atmosfere.

Per il resto, è praticamente impossibile trarre grandi informazioni da un frame del genere, se non appunto la notevole fedeltà con cui l'armatura di John-117 è stata riprodotta, in base a quel che si vede. Difficile anche dire se si tratti di computer grafica o live action, a questo punto, ma la serie TV dovrebbe comunque essere composta da entrambi gli elementi, dunque il misto tra le tecnologie sarà un elemento ricorrente.

Per il resto, abbiamo saputo da parte della responsabile del progetto, Kiki Wolfkill, che la produzione sta progredendo bene, ovviamente considerando anche tutte le difficoltà occorse in questo periodo. Nel frattempo, la serie è passata da Showtime a Paramount+ ma praticamente senza cambiare nulla al livello di organizzazione e produzione, visto che si tratta sostanzialmente sempre della stessa compagnia.

La responsabile di Halo transmedia aveva fatto già specificato come sia nel massimo interesse il fatto di mantenere la serie TV di Halo quanto più vicina possibile allo spirito del videogioco, cosa che rappresenta un vantaggio perché il materiale di partenza è già definito e molto solido, ma anche una difficoltà stimolante nel cercare nuovi approcci creativi, che propongano qualcosa di inedito ma rimanendo fedele al lore originale.