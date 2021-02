Halo: la serie TV passa da Showtime a Paramount+ ma la produzione prosegue

La serie TV di Halo, di cui non si sa ancora molto ma che dovrebbe essere in produzione ormai da tempo presso Showtime, ha trovato una nuova collocazione e verrà distribuita su Paramount+ al momento della sua uscita, in base a quanto riferito da Deadline.

Non ci sono molte informazioni ufficiali sulla serie TV di Halo, ma questa dovrebbe essere già in fase di lavorazione piena ormai da tempo e, una volta completata, sarà visibile sul servizio in streaming Paramount+, che come Showtime fa parte della compagnia ViacomCBS. La produzione, infatti, rimane affidata a Showtime, con il cambio effettuato sulla distribuzione che non modifica nulla in termini di passaggi di responsabilità rimanendo tutto all'interno dello stesso gruppo.

Sia Showtime che 343 Industries non hanno rivelato praticamente nulla su questa serie, che pure dovrebbe essere caratterizzata da una produzione di notevole livello. Quello che è emerso finora è che le riprese sono state effettuate per buona parte a Budapest e che Master Chief dovrebbe essere interpretato da Pablo Schreiber (American Gods, Orange is the New Black e altri), con Cortana affidata ancora una volta alla voce di Jen Taylor, che ha interpretato il personaggio nei capitoli videoludici.

Non ci sono notizie ufficiali nemmeno per quanto riguarda la data di uscita della serie di Halo, anche se fino a un po' di tempo fa il progetto era di lanciarla nel 2021, salvo probabili cambi di programma. La prima volta che venne annunciata la serie TV di Halo era il 2018 e da lì in poi le notizie sono state scarse, salvo un'ulteriore conferma del pieno supporto al progetto da parte di 343 Industries effettuata nel 2019.