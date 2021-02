Octopath Traveler, vendite per 2,5 milioni di copie fra retail e digitale

Octopath Traveler ha totalizzato vendite per 2,5 milioni di copie, sommando le unità distribuite in formato retail e quelle digitali: lo ha annunciato Square Enix.

Mentre l'episodio mobile Octopath Traveler: Champions of the Continent ha fatto segnare oltre 3 milioni di download in due giorni, insomma, anche l'originale per PC, Nintendo Switch e Google Stadia sta facendo molto bene: negli ultimi dodici mesi ha piazzato un altro mezzo milione di pezzi.

Caratterizzato da uno stile grafico peculiare, che si rifà ai grandi classici del genere jRPG, il gioco ci mette a disposizione otto possibili protagonisti, ognuno dotato di abilità peculiari e di una storia differente.

Ogni personaggio ha un'azione viaggio che può usare per interagire in modo distinto con le persone che incontra. Per esempio, il milite Olberic può "sfidare" quasi chiunque a duello. Tramite questi duelli potrebbe smascherare un malfattore e consegnarlo alla giustizia oppure costringere qualcuno sul suo cammino ad allontanarsi.

L'artista Primrose, invece, può approcciare altri personaggi e convincerli a seguirla. Grazie a questo potere, potrebbe rintracciare una persona scomparsa e riportarla a casa, o attirare i nemici in un'imboscata. In battaglia può persino chiedere aiuto a un personaggio che ha sedotto.

In questo gioco, le battaglie combinano elementi tradizionali a elementi tutti nuovi. Uno di questi elementi è la modalità Potenza, che ti permette di accumulare punti Potenza in ogni turno delle battaglie. Puoi spendere questi punti per aumentare esponenzialmente la forza dei tuoi attacchi e abilità o usarli per creare delle combo.

Prova a prendere di mira il punto debole di un nemico per sfondarne le difese, poi tempestalo di colpi per indebolirlo! Oppure, se un tuo alleato è in pericolo, spendili per curarlo. Individuare il momento giusto per usare la modalità Potenza è fondamentale per avere successo.

Questo sistema di combattimento lascia spazio alla strategia e all'abilità tattica e padroneggiarlo ti darà tanti vantaggi.