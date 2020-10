Octopath Traveler: Champions of the Continent: più di 3 milioni i download in due giorni

Square Enix ha annunciato che Octopath Traveler: Champions of the Continent è già stato scaricato più di 3 milioni di volte su sistemi iOS e Android. Si tratta di un numero di download davvero ragguardevole, considerando che è stato lanciato appena due giorni fa (per adesso solo in Giappone). Nel giorno di lancio i download avevano superato quota 2 milioni.

Visto il successo immediato di Octopath Traveler: Champions of the Continent e di altri titoli free-to-play dell'ultimo periodo, come Genshin Impact, è sempre più chiaro dove stia andando il mercato, soprattutto in oriente. Ossia, dove sia già andato, visto che in buona parte è arrivato a destinazione.

Octopath Traveler: Champions of the Continent è ambientato qualche anno prima di Octopath Traveler per Nintendo Switch e PC (complessivamente ha venduto 2 milioni di copie). Attualmente non ci sono informazioni su di un possibile arrivo in occidente. La speranza è che approdi anche sulle nostre sponde, ma non è scontato che accada, visto che sono moltissimi i titoli, mobile e non, che non escono mai dal Giappone.