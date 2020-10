The Last of Us 2, i protagonisti ballano Stayin' Alive, Druckmann estasiato

Neil Druckmann ha condiviso su Twitter un video in cui i personaggi principali di The Last of Us 2 ballano Stayin' Alive dei Bee Gees. Il noto game director è estasiato del risultato, anche se non ha idea di come sia stato possibile realizzarlo (probabilmente lo sa, ma così sembra più stupefatto).

Attenzione perché, anche se sembra strano, il video contiene alcune anticipazioni su The Last of Us 2. Se non volete averne, meglio che non lo guardiate e che non leggiate oltre. In realtà non viene spiegato niente sulla trama, ma la presenza di alcuni personaggi potrebbe farvi sorgere qualche domanda.