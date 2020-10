Demon’s Souls: “Non ci sono opzioni per modificare la difficoltà ed è giusto così”

Gavin Moore ha dichiarato che in Demon's Souls per PS5: "Non ci sono opzioni per modificare la difficoltà ed è giusto così." Moore è il creative director del remake e recentemente ha parlato del gioco in un'intervista rilasciata a Game Informer, come parte della campagna marketing di accompagnamento al lancio.

Questa frase ai più suonerà strana e decisamente tranchant, ma in realtà arriva come una risposta più ampia a una polemica che da anni circonda i soulslike. Molti infatti chiedono da tempo l'inserimento di opzioni per renderli più accessibili, trovando la ferma opposizione dei giocatori più intransigenti, che considerano proprio l'alta difficoltà una delle caratteristiche fondanti e imprescindibili del genere. Evidentemente in Bluepoint sono della scuola più radicale e non hanno voluto snaturare in alcun modo quanto fatto da FromSoftware con l'originale, pur rinnovando completamente il gioco dal punto di vista grafico.

Proprio ieri è uscito un nuovo video di gameplay di Demon's Souls per PS5, uno dei due giochi più attesi tra quelli della line up iniziale di PS5. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Demon's Souls sarà disponibile al lancio USA di PS5, ossia il 12 novembre 2020. Lo sarà anche da noi, nonostante la console arrivi il 19 novembre.