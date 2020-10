Demon's Souls per PS5, il secondo trailer del gameplay è davvero spettacolare

Demon's Souls per PS5 si mostra con il secondo trailer del gameplay, che in quasi sei minuti presenta sequenze ad alto tasso di spettacolarità.

Entrato di recente in fase gold, Demon's Souls non tarderà rispetto alla data di uscita prestabilita, ovverosia il 12 novembre, in concomitanza con il lancio globale di PlayStation 5.

Il video appena pubblicato da Sony illustra sequenze eplorative e di combattimento, sia con avversari normali che con due grossi boss: un enorme ragno e una sorta di Balrog infuocato.

Il sistema di illuminazione riesce a creare delle atmosfere strepitose, che unitamente al ben noto grado di difficoltà dell'esperienza andranno a caratterizzare in maniera importante il remake del titolo targato From Software.

A questo punto manca solo una cosa: che i giocatori possano mettere le mani su questo titolo. Per fortuna l'attesa è quasi finita...