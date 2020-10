PlayStation Store: Watch Dogs: Legion e Ghostrunner

Naturalmente le uscite non si fermano qui, abbiamo infatti l'arrivo dell'interessante survival The Wild Eight , dell'affascinante jRPG The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV e del tie-in Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues , ispirato alla serie televisiva attualmente disponibile su Netflix.

Il nuovo PlayStation Store vede l'arrivo questa settimana di diversi titoli piuttosto attesi, a partire da Watch Dogs: Legion , terzo capitolo della celebre serie targata Ubisoft, e da Ghostrunner , l'action game in prima persona a sfondo cyberpunk sviluppato da One More Level.

Potremo dunque scegliere chi controllare e come raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati, facendo crescere ogni componente del team nel corso della campagna ma stando anche attenti a un'altra peculiarità di questa formula: la morte permanente . Se infatti uno dei nostri viene ucciso in azione, non ci sarà modo di recuperarlo e dovremo dunque ripiegare sugli altri personaggi per andare avanti.

Ambientato in una Londra post-brexit pericolosa e oscura, controllata da una corporazione senza scrupoli, Watch Dogs: Legion ( 69,99 euro ) ci vedrà impegnati nel far nascere una vera e propria resistenza che possa opporsi alla dittatura ormai imminente, liberando le strade della capitale inglese dall'influenza della Blume e del suo potentissimo software, il ctOS.

Ghostrunner

Ghostrunner (29,99 euro) ci catapulta in un'azione frenetica e spettacolare, rigorosamente in prima persona, mettendoci al comando di una sorta di ninja cibernetico alle prese con la Torre di Dharma, ultimo rifugio dell'umanità in un mondo post-apocalittico in cui i sopravvissuti agli sconvolgimenti climatici si sono rifugiati appunto in una struttura fortificata che evidenzia come mai prima le disparità sociali.

Armati di una spada ad alta tecnologia ma privi della memoria, dovremo unirci ai ribelli Scalatori e portare a termine la missione per cui eravamo stati assoldati dall'Architetto prima che venisse tradito e ucciso, eliminando l'attuale governatrice e provando in questo modo a riportare un po' di equilibrio e di pace.

Per completare l'incarico potremo sfruttare le tante abilità del nostro personaggio, non ultima la capacità di muoversi nel cybervuoto per superare le limitazioni del mondo fisico, nonché tutta una serie di mosse che avremo modo di potenziare nel corso dell'avventura, trasformando il protagonista in una vera e propria macchina della morte.

Al netto di alcune fasi un po' ripetitive o frustranti, Ghostrunner si conferma un ottimo action game, capace di mettere sul tavolo svariate soluzioni originali, una grande libertà di movimento e un solido mix di narrazione e gameplay che viene costantemente arricchito dall'inizio alla fine della campagna, con alcuni risvolti sorprendenti.