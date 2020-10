Hyrule Warriors: L'era della Calamità, provato della demo

La demo di Hyrule Warriors: L'era della Calamità , pubblicata ieri insieme al Nintendo Direct Mini, ci ha finalmente permesso di provare in anteprima un titolo su cui Nintendo sembrerebbe voler accentrare il suo Natale, scommettendo contro i pregiudizi nei confronti del controverso genere musou. In realtà, chi ha giocato i precedenti musou sviluppati da Koei Tecmo in tandem con la grande N (Hyrule Warriors: Definitive Edition e Fire Emblem Warriors su Switch) saprà che sono titoli più curati rispetto al solito, ma The Legend of Zelda: Breath of the Wild è un nome troppo importante da mettere in discussione, ragion per cui Eiji Aonuma e il suo team sono stati chiamati a supervisionare il tutto col preciso scopo di alzare ulteriormente l'asticella della qualità. La demo, in questo senso, ci è servita a comprendere meglio la portata di questa collaborazione, e quello che abbiamo visto ci ha decisamente soddisfatto.

Prequel... o sequel?

Il trailer che ha accompagnato il lancio della demo ci ha rivelato alcuni particolari succosissimi: sembra che a un certo punto del gioco potremo pilotare i Colossi dei Campioni per devastare i campi di battaglia; inoltre, parrebbe che siano giocabili anche re Rhoam e Castonne. Sebbene questi personaggi non siano stati ancora annunciati ufficialmente, è plausibile che siano giocabili poiché le cinematiche e le illustrazioni ufficiali li raffigurano mentre brandiscono le loro armi iconiche, una gigantesca claymore nel casto del sovrano e le strampalate maracas nel caso del Korogu. Nintendo non ha ancora rivelato il numero esatto dei personaggi giocabili, ma è molto probabile che non siano soltanto Link, Zelda, Impa e i quattro Campioni, specialmente se consideriamo che il precedente Hyrule Warriors: Definitive Edition ne contava quasi trenta. In quel gioco, tuttavia, si incontravano e scontravano le diverse timeline di The Legend of Zelda, mentre questo è incentrato su Breath of the Wild e basta.

Oppure no? La demo non ha confermato né smentito i nostri sospetti perché costituisce l'inizio del gioco: possiamo infatti completare l'intero Capitolo 1 della campagna, per poi eventualmente importare il salvataggio nella versione finale in uscita il 20 novembre e proseguire da dove avevamo lasciato l'avventura. Nonostante ciò, il Capitolo 1 sembrerebbe proprio essere completo di tutte le cinematiche, e ci ha rivelato un piccolo dettaglio che potrebbe avere ripercussioni importantissime sulla cognizione che abbiamo del gioco. Il misterioso guardiano in miniatura che abbiamo visto nei precedenti trailer, in realtà, proviene dall'epoca in cui si svolge Breath of the Wild: finito nel passato attraverso un portale temporale, e poi nelle mani di Link, Zelda e gli altri, la memoria del guardiano, analizzata da Pruna e Rovely, mostra ai nostri eroi il tragico destino che attende loro e Hyrule se non dovessero riuscire a sconfiggere la Calamità Ganon che ha cominciato l'invasione del regno. Per questo motivo, alla fine del Capitolo 1, Link, Zelda e Impa partono alla ricerca dei Campioni e della Spada Suprema, indispensabili alla vittoria.

Questo significa che Hyrule Warriors: L'era della Calamità non è un semplice prequel ma, in un certo senso, è anche un sequel di Breath of the Wild oppure... una nuova timeline, alterata dalle informazioni che Zelda e soci scoprono all'inizio del gioco. Siamo sicuri che molti lettori stiano già tremando: quello del viaggio nel tempo è un escamotage che non sempre riesce bene agli sceneggiatori, ma in questo caso non ci sentiamo di condannare affatto la scelta di Nintendo poiché ci siamo sempre chiesti che appeal avrebbe potuto avere una storia di cui conosciamo già il tragico esito, tant'è che avevamo paragonato questo prequel a Rogue One, lo spin-off di Star Wars che raccontava nel dettaglio una delle sottotrame più importanti della saga di George Lucas, appena accennata nei film principali. Chi ha giocato Breath of the Wild, infatti, sa benissimo che L'era della Calamità si conclude con la morte dei Campioni, la conquista di Hyrule e il sacrificio di Zelda, che intrappola Ganon dopo aver messo in salvo Link, il quale si sveglia poi soltanto cento anni dopo, dando inizio al gioco.

Ora, però, questa demo ha messo in discussione le nostre certezze, perché la storia potrebbe prendere una piega completamente diversa e rendere Hyrule Warriors un titolo narrativamente autonomo, seppur ambientato nello stesso immaginario di Breath of the Wild. È una soluzione intelligente, per certi versi, perché concede agli sceneggiatori un ampio spazio di manovra, nonché la possibilità di stupire i fan con colpi di scena inaspettati, mentre raccontano meglio i carismatici Campioni che le cinematiche di Breath of the Wild avevano appena abbozzato. L'escamotage del portale temporale, inoltre, non impedisce neppure di introdurre nella storia personaggi e villain provenienti da altre timeline, anche soltanto come semplice fanservice... magari sotto forma di DLC. Adesso siamo molto curiosi di scoprire che cosa succederà nella storia, ma non possiamo fare a meno di nutrire un pizzico di diffidenza: riusciranno a non incasinare tutto?