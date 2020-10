PS5 Slim, la console Sony in versione compatta immaginata da un artista olandese

PS5 Slim, versione compatta della nuova console Sony, è stata immaginata con una serie di render e un video dall'artista olandese Jermaine Smit, al secolo Concept Creator, per il sito Let's Go Digital.

Revisione hardware inevitabile di PlayStation 5, da qui a qualche anno, la versione slim della console consentirà di contenere in maniera sostanziale dimensioni e peso della piattaforma next-gen, non esattamente minuscola come avete visto anche nel nostro unboxing.

Realizzata nelle classiche due versioni, una bianca e nera e una all-black, questo concept abbraccia le forme asimmetriche volute da Sony per PS5, limitando però i pannelli a uno soltanto e lasciando intatta l'idea di un corpo centrale nero.

Viene inoltre eliminata la base, necessaria nel caso di PS5 per mantenere stabile la console sia in verticale che in orizzontale, attraverso l'introduzione di superfici piatte.

Qui in calce trovate un'altra immagine e il video creato per l'occasione da Jermaine Smit.