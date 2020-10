Crash Bandicoot 4: It's About Time su PS5, Xbox Series X e Nintendo Switch a breve?

Crash Bandicoot 4: It's About Time potrebbe approdare a breve anche su PS5, Xbox Series X e Nintendo Switch, stando ad alcuni riferimenti individuati nel codice del gioco.

Non è la prima volta che si parla del probabile debutto di Crash Bandicoot 4: It's About Time su PS5 e Xbox Series X, anzi in verità si tratta di un'eventualità che diamo per scontata, ma Activision ad oggi non l'ha ancora ufficializzata.

A consolidare i rumor ci pensa appunto il codice del gioco, che nasconde diversi riferimenti a modalità grafiche identiche a quelle presenti in Spyro: Reignited Trilogy, con una risoluzione di 720p in portabilità e 30 fps.

Su PlayStation 5 e Xbox Series X è invece lecito attendersi il passaggio ai 4K reali e 60 fps, impossibili da ottenere sulle console di attuale generazione.

Quale che sia la tempistica scelta da Activision per l'annuncio di Crash Bandicoot 4: It's About Time per Nintendo Switch, PS5 e Xbox Series X, immaginiamo non ci vorrà molto perché tutto ciò venga confermato.