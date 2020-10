Sonic nazista ammazza l'italiano Mario in un vecchio numero di Sega Power

Un Sonic nazista, con tanto di baffetti alla Hitler e fascetta con disegnata sopra una svastica, ammazza l'italico Mario senza troppa pietà sparandogli un colpo di fucile in piena faccia. Del paffuto eroe di Nintendo rimangono integri solo il cappello e i baffi. Questo capolavoro concettuale (si scherza, sia chiaro) fu pubblicato senza censure tra le pagine della rivista Sega Power, una rivista inglese di Future Publishing fondata nel 1989 e chiusa nel 1997.

Naturalmente si tratta di un disegno amatoriale, ma chi decise di inserirlo tra le pagine dei lettori sapeva bene cosa aveva di fronte, almeno stando alla descrizione: "Un Sonic di estrema destra blasta il tipetto che indossa un cappello con una M sopra mandandolo all'altro mondo. L'artista? Nientemeno che Alex Beardshaw di Sheffield."

C'è da dire che anche guardando le altre vignette pubblicate in quelle pagine è difficile non notare l'estremizzazione della console war con Nintendo. Per inciso, Mario viene ammazzato brutalmente in molti modi differenti, nella maggior parte dei casi da Sonic, ma non solo.