Demon’s Souls, un video confronta le versioni PS5 e PS3

Dopo la pubblicazione del secondo video di gameplay di Demon's Souls per PS5, qualcuno si è divertito a fare un videoconfronto con la versione originale per PS3. Naturalmente la versione per la console di nuova generazione di Sony è più bella (ci mancherebbe altro): le texture sono più dettagliate, gli scenari sono più ricchi, i modelli dei nemici più realistici e le animazioni sono migliori. Non ci aspettavamo niente di meno da una rimasterizzazione così profonda come quella attuata da Bluepoint, che già ci aveva stupiti ai tempi di Shadow of the Colossus per PS4.

Per il resto, se volete più informazioni, vi rimandiamo alla nostra anteprima di Demon's Souls dove Aligi ha scritto:

Comprensibilmente, davanti a un mostro sacro che ha creato un sottogenere, i Bluepoint hanno osato poco. E seppur un pochino ci rattristi vedere come il team non si sia spinto ad affrontare la sfida della sesta archstone o modificare in modo significativo i sistemi, il resto del lavoro fatto su Demon's Souls resta sopraffino. L'impatto grafico è eccezionale, il restyle delle location e dei boss di altissimo livello, e siamo davvero curiosi di vedere se ci siano stati ribilanciamenti almeno parziali, oltre all'inevitabile pulizia dei bug. Non resta che avere il gioco tra le mani per un confronto diretto; non manca molto.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Demon's Souls sarà disponibile al lancio USA di PS5, ossia il 12 novembre 2020. Lo sarà anche da noi, nonostante la console arrivi il 19 novembre.