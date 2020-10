Watch Dogs: Legion, il trailer con le citazioni della stampa

Ubisoft ha pubblicato il classico trailer con le citazioni della stampa di Watch Dogs: Legion, il nuovo capitolo della sua serie open world a base di hacker. Riusciremo a salvare Londa dal regime distopico che la tiene sotto scacco?

Leggiamo la descrizione ufficiale del video:

"La stampa ha parlato! Scopri cosa ha detto nel nostro trailer dei riconoscimenti! Gioca nei panni di chiunque e salva Londra, che tu sia una nonnina o una spia. Watch Dogs: Legion è ora disponibile!"

Se volete avere più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Watch Dogs: Legion, in cui Francesco Serino ha scritto: Watch Dogs Legion è un gioco che funziona, e che saprà intrattenervi onestamente per molte ore. L'idea di rendere ogni passante un possibile protagonista è davvero straordinaria ma necessiterebbe di diverse migliorie. È davvero un peccato che l'albero delle abilità sbloccabili sia così poco fantasioso e vada in alcuni casi a rompere l'unicità dei personaggi, come lo è stato vedere gli approcci a nostra disposizione ridursi di quantità, e soprattutto in varietà, rispetto al passato. Alcune missioni principali sono molto ben congegnate, ma in Watch Dogs 2 si sono viste situazioni molto più complesse di quelle proposte in Watch Dogs Legion. Fortunatamente, questo gioco potrebbe davvero rappresentare un nuovo inizio, un punto di ripartenza per costruire il primo vero capolavoro di una serie che solo oggi sembra aver trovato una sua identità ben precisa.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Watch Dogs: Legion è disponibile per PC, Xbox One, Stadia e PS4. Le versioni PS5 e Xbox Series X e Series S saranno disponibili al lancio delle console.