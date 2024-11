Octopath Traveler: Champions of the Continent passa da Square Enix a NetEase, che ne proseguirà la gestione

Trattandosi di un live service free-to-play , vedendo il distacco da parte di Square Enix si poteva pensare a una possibile rimozione del gioco, considerando quanti titoli simili di questa tipologia sono stati cancellati nel giro di alcuni mesi, alcuni dei quali proprio dalla compagnia in questione, ma Octopath Traveler: Champions of the Continent continuerà invece ad essere attivo e disponibile, solo che cambierà casa.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, vista la quantità di casi simili, Octopath Traveler: Champions of the Continent non verrà chiuso, ma effettuerà un cambio di gestione , passando da Square Enix a NatEase Games a partire da gennaio.

Il gioco raggiunge i 2 anni e mezzo di attività

Questo significa anche che Octopath Traveler: Champions of the Continent sta andando in maniera soddisfacente, visto che il gioco ha raggiunto quasi i due anni e mezzo di attività, che può essere considerato una sorta di record per un titolo di questo tipo.

Dopo il trasferimento delle operazioni a NetEase arriveranno peraltro anche nuovi aggiornamenti sul fronte dei contenuti e della storia.

I giocatori potranno ovviamente trasferire tutti i salvataggi e i propri dati da un sistema di server all'altro senza perdere nessun progresso fatto finora.

Potete conoscere meglio il gioco in questione leggendo la nostra recensione di Octopath Traveler: Champions of the Continent, con il titolo che rappresenta una nuova interpretazione in stile mobile e gacha della serie di RPG classica di Square Enix.