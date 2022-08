Octopath Traveler: Champions of the Continent, la recensione del nuovo gacha di Square Enix

Il rapporto tra Square Enix e i giochi mobile è stato piuttosto complesso fino a un po' di tempo fa, a partire dai primi costosi e non troppo elaborati porting di vecchi giochi. Ultimamente, però, la casa di Final Fantasy e Dragon Quest sembra aver progressivamente incrementato la sua strategia in questo ambito, abbracciando le ultime tendenze con un certo entusiasmo. Questo non porta necessariamente a titoli apprezzati dall'utenza storica, anzi spesso al contrario, ma, come vediamo in questa recensione di Octopath Traveler: Champions of the Continent, stanno venendo fuori giochi centrati più precisamente sulle dinamiche di fruizione e sui modelli di business mobile, che dimostrano la notevole padronanza raggiunta in quest'ambito.

Purtroppo, questo porta anche a titoli che si allontanano dalla tradizione storica, per un publisher solitamente legato a tipologie di giochi distanti da questi generi, ma in certi casi può venire fuori una via di mezzo convincente. Considerando che anche lo stesso Octopath Traveler era un progetto piuttosto sperimentale, forse questo ha favorito un suo adattamento in questa nuova forma: il suo incentrarsi sull'incontro di diversi personaggi lungo il cammino sembra effettivamente un invito a declinarlo nella forma dell'RPG mobile gacha, anche se quest'ultima caratteristica sembra sempre una sorta di bestemmia, di fronte ai JRPG più tradizionalisti.

Square Enix è riuscita a sfruttare l'idea in modo da creare un gioco ben strutturato e in equilibrio tra le sue origini classicheggianti e le tendenze più moderne del mercato mobile, sfruttando il fascino del mondo già costruito per il capitolo su console e modificandone storia e progressione per calarli nel nuovo contesto. Il risultato è convincente per quanto riguarda diversi aspetti, come la narrazione, l'ambientazione e il sistema di combattimento, ma le storture del sistema gacha free-to-play emergono comunque alla lunga, spingendo verso micro-transazioni anche costose per arrivare ai livelli più avanzati.