Xenoblade Chronicles 3, 5 consigli per cominciare il nuovo JRPG per Nintendo Switch

Xenoblade Chronicles 3 è un JRPG straordinario per Nintendo Switch che i fan della serie Monolith Soft non possono lasciarsi scappare per i tanti motivi che abbiamo illustrato nella nostra recensione di Xenoblade Chronicles 3 . I sensibili miglioramenti apportato al lato tecnico e al gameplay sono importanti, ma siamo sicuri che vi conquisteranno anche la storia - che come sempre affronta temi esistenziali niente affatto banali - e i personaggi, in particolare i sei protagonisti, coinvolti nell'infinita e misteriosa tra il regno di Keves e quello di Agnus.

Detto questo, il nostro consiglio in realtà è un altro e lo rivolgiamo soprattutto ai fan che hanno sviscerato i precedenti Xenoblade: non fatevi ossessionare da tutti i rimandi e i potenziali collegamenti che noterete soprattutto nelle prime ore. Siamo sicuri che le particolari caratteristiche del mondo di Aionios solleveranno tantissime domande e dubbi, ma non fatevi sviare e non rimuginateci troppo. Tutto sarà chiarito a tempo debito. Godetevi la storia per quella che vuole essere dall'inizio: un'avventura completamente inedita che si svolge in un mondo nuovo e familiare al tempo stesso. In questo modo vi godrete molto di più i colpi di scena e i personaggi, che sono davvero sfaccettati e ben caratterizzati, e hanno davvero tanto da dire.

"La storia di Xenoblade Chronicles 3 collegherà i futuri di questi titoli della serie!", recita uno slogan sul sito ufficiale di Nintendo. Questo significa che non capirete la storia se non avete giocato i precedenti? Vi ricordiamo che Xenoblade Chronicles: Definitive Edition e Xenoblade Chronicles 2 sono ambientati in mondi completamente diversi, e tuttavia c'è un legame importante tra i due giochi che si scopre soltanto alla fine del secondo episodio. Nonostante questo, sappiate che potete giocare tranquillamente il terzo episodio anche senza aver prima completato i precedenti, cosa che comunque vi consigliamo di fare perché sono JRPG altrettanto stupendi. La storia è scritta in modo da essere più chiara ai veterani della serie, ma da essere comunque perfettamente comprensibile e autonoma anche se questo è il vostro primo contatto con l'universo di Tetsuya Takahashi , il director della serie e dei memorabili Xenogears e XenoSaga.

Gironzolate, dunque, perché non avete nulla da perdere e solo da guadagnare. Raccogliete i collezionabili sparsi per la mappa - quelli che brillano sono i più rari - che vi serviranno per fabbricare gemme o cucinare le pietanze presso gli accampamenti; e state attenti ai nemici: quelli contraddistinti da uno scintillio intorno al nome lasceranno cadere più ricompense; quelli con la cornice azzurra intorno al nome sono élite che valgono più Punti Esperienza e Punti Classe, mentre quelli che hanno la cornice dorata sono nemici unici , con un nome specifico, e più forti del normale, che non solo vi faranno guadagnare ancora più PE e PC, ma spesso custodiscono anche container o collezionabili preziosi.

La minimappa 2D non è un granché, purtroppo, ma registra punti d'interesse e altri obiettivi automaticamente, sotto forma d'icone, comprese le zone che potrete raggiungere solo con le abilità di movimento apprese soddisfacendo certi requisiti: per esempio, sbloccherete l'Arrampicata quando recluterete Valdi, oppure gli Scivoli di corda quando si unirà a voi Juniper. Se vi trovate in difficoltà, potete sempre attivare il sistema di navigazione che, come un GPS, traccerà la rotta ideale da seguire in tempo reale.

Il nostro consiglio è di esplorare il più possibile e scoprire i vari punti di riferimento presso cui spostarsi col viaggio rapido nel momento del bisogno. A volte vi imbatterete in nemici di livello molto più alto del vostro e questo tendenzialmente significa che in quella zona dovrete tornarci in seguito, ma nulla vi vieta d'intrufolarvi a rischio della vostra vita, tanto il game over non esiste e alla sconfitta si torna sempre al punto di riferimento più vicino.

Nella nostra recensione lo abbiamo sottolineato, ma sarà meglio ricordarlo: Xenoblade Chronicles 3 non è un open world, ma quasi. Il senso è che le mappe sono davvero macroscopiche, ma a un certo punto vi imbatterete nei confini che collegano le diverse regioni attraverso dei caricamenti. L'illusione open world è trasmessa dalla scelta di caratterizzare le diverse mappe attraverso diversi biomi, in modo che ciascuna non rappresenti semplicemente una specifica topografia. Sono regioni molto complesse, che si sviluppano in orizzontale e in verticale, sia verso l'alto che verso il basso, e che nascondono molti segreti: collezionabili rari, container pieni di oggetti, mostri unici.

Gemme e cucina

Xenoblade Chronicles 3, Riku e Manana sono gli adorabili Nopon che accompagnano Noah e gli altri

I collezionabili che trovate in giro per Aionios, nei container o all'aperto, e i materiali che raccoglierete dopo aver sconfitto i nemici, non servono solo a completare le Schede dei vari abitanti, ma anche a fabbricare le gemme e a cucinare i manicaretti di Manana la Nopon. Partiamo dalle gemme. A un certo punto Riku vi spiegherà come tagliare le gemme negli accampamenti e come equipaggiarle: ogni personaggio può portare fino a tre gemme diverse, che conferiscono bonus specifici. Ci sono gemme che aumentano l'attacco, altre che incrementano l'Ira generata dai difensori, altre ancora che velocizzano gli attacchi automatici e così via.

Dovrete scegliere voi le gemme migliori in base alla classe e alla necessità, ma ricordate che per ogni gemma esistono dieci livelli di miglioramento, e non dovete necessariamente fabbricarle in ordine. Il sistema è molto versatile e, quando cambiate classe, il gioco sceglie le gemme ideali oppure reimposta quelle che avevate selezionato voi in precedenza.

Xenoblade Chronicles 3, Manana può imparare a cucinare diversi manicaretti

La cucina funziona in un modo un po' diverso: garantisce bonus temporanei a PE, PC, denari guadagnati e così via. Ricordatevi sempre di passare dalle Mense delle Colonie per insegnare a Manana come si prepara la specialità del posto: da quel momento in poi, potrete prepararla anche negli accampamenti. Scoprirete che potrete consumare i materiali trovati sconfiggendo i nemici, o le Monete Nopon. Questa valuta è abbastanza importante. È diffusa, e oltre cento non ne potrete trasportare - gli eccessi saranno venduti automaticamente - ma si divide in due categorie: monete d'argento e monete d'oro. Con le prime potete cucinare senza consumare le risorse che avete raccolto, mentre con le seconde potrete fabbricare le gemme anche se non avete ancora i materiali necessari. Noi vi consigliamo di conservare le Monete Nopon d'oro perché... diciamo che potrebbero servirvi anche per altri motivi. Quelle d'argento, invece, potete spenderle un po' più serenamente anche nelle classi.