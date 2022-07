Xenoblade Chronicles 3, la recensione del nuovo capolavoro per Nintendo Switch

Se avete letto il nostro provato di qualche settimana fa, allora dovreste sapere che avevamo qualche piccola perplessità sul nuovo JRPG per Nintendo Switch. Ma se avete sbirciato il voto in fondo a questa recensione di Xenoblade Chronicles 3 , allora avrete capito che, alla fine, ci è piaciuto da impazzire. Il nuovo gioco di ruolo di Tetsuya Takahashi ha una partenza decisamente più lenta del previsto, ma il director giapponese è riuscito a farci sciroppare fino 45 minuti di dialoghi consecutivi nell'indimenticabile Xenogears del '98, perciò un minimo di fiducia diciamo che se l'è guadagnata. Takahashi ha questa capacità di puntare dritto al cuore, di nascondere storie piene di umanità dietro una patina da anime fantascientifico che può sviare solo chi giudica un libro dalla copertina. Xenoblade Chronicles 3, infatti, è un'esperienza che resta dentro, e probabilmente diventerà uno dei vostri JRPG preferiti in assoluto. Nelle prossime righe vi spieghiamo perché quello di Monolith Soft è un nuovo capolavoro per Nintendo Switch.

Esplorare Aionios

Xenoblade Chronicles 3, le mappe sono davvero immense

Il problema sta tutto in quelle dieci ore iniziali, che possono diventare pure venti se cominciate a esplorare Aionios, tornate sui vostri passi, andate a curiosare in quella grotta là o dietro quella collinetta lì. Il mondo di Xenoblade Chronicles 3 è gigantesco, ma talmente vasto che eravamo convinti fosse un vero e proprio open world finché non abbiamo raggiunto il confine che separa, con un caricamento neanche troppo lungo, la prima regione del gioco da quella adiacente. A trarci in inganno è stata la varietà di biomi che caratterizza ogni regione: invece di suddividere il mondo in molteplici mappe che rappresentano scenari iconici come il deserto, i monti innevati, la giungla e così via, Monolith Soft ha scelto una topografia molto più interessante e sfaccettata, che si sviluppa spesso sia in orizzontale che in verticale.

La collocazione di mostri e collezionabili ricorda più Xenoblade Chronicles X per Wii U che i titoli numerati della serie, con una tendenza a usare il livello e l'aggressività dei nemici come indice di progressione: il giocatore curioso può esplorare i luoghi in cui non portano le missioni principali o secondarie, ma a suo rischio e pericolo, tanto non esiste il Game Over e la sconfitta si traduce in un ritorno al checkpoint più vicino.

Il mondo di Aioionos è strepitoso in termini di level design e Monolith Soft ha aggiustato il tiro sull'esplorazione scartando completamente le dinamiche d'interazione ambientale del secondo episodio per abbracciare una blanda componente metroidvania, con abilità di movimento come l'arrampicata, la corsa in salita o gli scivoli di corda che, una volta sbloccate, consentono di raggiungere luoghi precedentemente inaccessibili. Così, tornare a esplorare le regioni già attraversate ha assolutamente senso, perché c'è sempre un container da trovare, un canale d'etere da assorbire, un corpo da tramandare, un nemico raro da sconfiggere.

Via via che si prosegue nella storia principale, le aree si fanno sempre più complicate da navigare, ma in tal senso l'interfaccia di gioco aiuta solo relativamente: Monolith ha introdotto un sistema di navigazione che indica in tempo reale il percorso ottimale da seguire fino a un segnalino o un obiettivo, proprio come un GPS. Senza navigatore, esplorare Aionios sarebbe stato molto più frustrante perché la mappa 2D è proprio scarna, e stiamo usando un eufemismo. Essa registra automaticamente le posizioni di punti d'interesse, accampamenti e obiettivi e può essere richiamata in sovrimpressione durante gli spostamenti, ma in pratica non ha altre funzionalità che sarebbero tornate utili con un mondo tanto vasto.

Il viaggio rapido all'interno della stessa mappa richiede un paio di secondi al massimo, qualcuno in più se ci si muove da una regione all'altra, ma la farraginosità del sistema qualche volta appesantisce l'esperienza, specie se ci si sta dedicando alla risoluzione delle missioni secondarie lasciate in sospeso, che qualche volta ci fanno fare il giro del mondo anche soltanto per un breve dialogo.

Xenoblade Chronicles 3, il mondo è pieno di nemici rari da sconfiggere per trovare tesori e collezionabili

In questo senso, Monolith Soft ha fatto qualche passo avanti rispetto alle prolisse missioni secondarie di Xenoblade Chronicles 2. Non che gli obiettivi di questi incarichi siano diventati particolarmente interessanti, si tratta pur sempre di raccogliere oggetti, uccidere mostri, trovare PNG e leggere dialoghi, ma le diverse dinamiche di sblocco e la scioltezza con cui si risolvono le missioni contribuiscono a snellire una parte dell'esperienza GDR che poche software house riescono ad azzeccare.

Le missioni secondarie di Xenoblade Chronicles 3 si sbloccano semplicemente parlando coi personaggi che hanno il sempreverde punto esclamativo in testa, interagendo coi punti interrogativi opportunamente segnati sulla mappa, oppure origliando le conversazioni altrui. Nell'ultimo caso, si sblocca un passaggio intermedio che stabilisce l'impianto narrativo della missione secondaria: bisogna infatti riunire i protagonisti intorno al tavolo di un accampamento o di una mensa e fargli discutere le informazioni apprese, che possono iniziare missioni aggiuntive oppure elargire punti esperienza extra.

Xenoblade Chronicles 3, discutendo le informazioni origliate si sbloccano certe missioni secondarie

Completando le missioni secondarie e le Schede dei diversi PNG - praticamente un elenco di collezionabili da trovare e consegnare al volo da un'apposita schermata - si migliora anche il rapporto tra i sei protagonisti e la comunità di turno, che a sua volta sblocca nuove opportunità o bonus. Una caratteristica di Xenoblade Chronicles 3 con cui bisogna venire necessariamente a patti, a tal proposito, è la funzione delle colonie, praticamente le "città" in cui vivono i soldati di Agnus e Keves.

Contraddistinte dalle estetiche corrispondenti ai due regni, le colonie si somigliano un po' tutte: sono fondamentalmente tendopoli sulle quali troneggia il Ferronis di turno con la sua Cronofiamma. Su Aionios non ci sono città vere e proprie, non come Alcamoth o Torigoth, per citare due agglomerati dei giochi precedenti, anche se il nuovo titolo Monolith Soft riserva qualche sorpresina in tal senso. La poca varietà di scenari urbani ci è un po' dispiaciuta, ma ha perfettamente senso nell'economia della narrativa e del gameplay.