Deceive Inc., il provato di un interessante sparatutto multigiocatore tra spie

Volete sapere tutte le ragioni per cui dovreste prendere seriamente in considerazione l'idea di aggiungere il gioco alla vostra lista dei desideri di Steam? Scopritele, nel nostro provato di Deceive Inc. .

Cercando di guadagnarsi un posto sotto la luce dei riflettori, un piccolo studio canadese con base a Quebec City, in Canada, ha pensato di realizzare uno sparatutto in prima persona molto diverso dal solito, ispirato a quei classici film di spionaggio in cui gli agenti segreti avevano sempre un gran numero di assi nella manica per avere ragione del supercattivo di turno. Stiamo parlando di Deceive Inc., un interessante shooter multigiocatore dallo stile grafico cartoonesco a cura di Sweet Bandits Studios .

Uno sparatutto degno di Ian Fleming

Uno degli agenti di Deceive Inc.

C'era una ragione se negli scambi di email che hanno preceduto l'hands-on di Deceive Inc., una delle raccomandazioni più comuni da parte del team di sviluppo fosse quella di completare il tutorial del gioco prima dell'inizio dell'evento. Il titolo di Sweet Bandits mette in campo una formula di gameplay alquanto complessa, che però ruota su alcuni principi fondamentali che dimostrano la grande coerenza dello studio. Deceive Inc. non è in alcun modo interessato ad allargare la sua offerta ludica, e scommette tutte le sue cartucce su di un comparto multigiocatore PvP in cui da soli o in squadra si affrontano altri agenti segreti controllati da avversari umani che come noi hanno un unico scopo: rubare una valigetta con delle informazioni confidenziali e scappare a gambe levate dalla zona.

Per arrivare all'obiettivo, però, i giocatori dovranno innanzitutto sopravvivere ad alcune fasi di preparazione al colpo, poiché la valigetta si trova al centro di un bunker di massima sicurezza nascosto chissà dove all'interno di un'enorme villa, l'unica mappa a disposizione durante l'hands-on. La prima fase della partita è proprio dedicata all'esplorazione della struttura, colma di zone protette e aree riservate al personale, nelle quali potremo infiltrarci rubando l'identità a uno dei tantissimi NPC che popolano la mappa. Rimanere costantemente nascosti è la chiave per la sopravvivenza, perché le vite sono estremamente limitate e se un giocatore dovesse coglierci in flagrante potrebbe eliminarci e togliersi facilmente dai piedi un concorrente alla vittoria finale.

Come dicevamo, nei primi momenti di una partita si esplora la mappa, si raccolgono munizioni, schede d'accesso ai vari settori e potenziamenti utili a migliorare le capacità della spia, tutte risorse che si dimostreranno preziosissime nella fase avanzata del match. Questo frangente di gioco è sempre molto calmo, anche perché tutti rimangono nascosti e sono impegnati nella ricerca di tre console elettroniche, che una volta attivate aprono un passaggio per il bunker e danno il via alla fase di gameplay successiva.

In questa, i giocatori possono finalmente farsi largo all'interno del bunker alla ricerca della valigetta, che una volta arraffata segnala la posizione della spia che ne ha il possesso all'intera lobby. Se per gran parte del tempo Deceive Inc. si rivela uno sparatutto in cui effettivamente si spara molto poco, da questo punto in poi inganni e sotterfugi lasciano spazio alle pallottole, che volano tra gli ambienti della villa mentre i giocatori cercano disperatamente di arrivare all'estrazione senza più la possibilità di mimetizzarsi.