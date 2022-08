Battlefield 2042: Update 1.2 disponibile da oggi, ecco le novità introdotte

DICE ha annunciato che l'Update 1.2 di Battlefield 2042 è disponibile da oggi per tutte le piattaforme, svelando le novità che i giocatori possono aspettarsi da questo corposo aggiornamento, che include miglioramenti e modifiche al bilanciamento.

La nuova patch include la prima rivisitazione delle mappe dello sparatutto, a partire da Caleidoscopio, così come le prime modifiche allo stile e al tono di alcuni specialisti. Non mancano poi alcune modifiche e correzioni di rilievo. Ad esempio, la mira assistita sui controller è stata regolata per garantire una maggiore fluidità e ora è disponibile una pagina per il profilo e le statistiche del giocatore che offre una panoramica delle sue prestazioni in battaglia.

Battlefield 2042

A questo indirizzo trovate le note ufficiali al gran completo e un'approfondita analisi alle modifiche fatte per mappe e operatori. Di seguito invece le novità principali dell'aggiornamento 1.2 di Battlefield 2042 riassunte dagli sviluppatori di DICE: