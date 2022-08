PlayStation Plus: i giochi gratis per PS5 e PS4 di agosto 2022 disponibili da oggi

È il primo martedì del mese, il che significa che da oggi i giochi gratis per PS5 e PS4 di agosto 2022 del PlayStation Plus sono disponibili, con gli abbonati al servizio dunque che potranno riscattarli e aggiungerli alla propria raccolta digitale.

Ecco i titoli gratis per PS5 e PS4 che gli abbonati a PlayStation Plus Essential, Extra e Premium potranno riscattare da oggi, martedì 2 agosto:

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 Cross-Gen Deluxe Bundle (PS4/PS5)

Yakuza Like A Dragon (PS4/PS5)

Little Nightmares (PS4)

Yakuza Like A Dragon è l'ultimo capitolo della storica serie Sega che introduce il nuovo protagonista Ichiban Kasuga e rivoluziona il gameplay abbandonando le meccaniche votate all'azione per sposare un sistema di combattimento a turni, ma senza rinunciare a una trama profonda, che si svolge tra Tokyo e Yokohama. Ecco la nostra recensione di Yakuza: Like a Dragon. Inoltre vi ricordiamo che a partire da questo mese tutti i giochi della serie arriveranno nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium.

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 è la versione rimasterizzata dei giochi di skate usciti tra il 1999 e il 2000. Un rifacimento imperdibile per i fan della serie, che migliora il comparto grafico lasciando inalterato il divertimento e il livello di sfida dei titoli originali, come spiegato anche nella nostra recensione.

Ultimo, ma non per importanza, Little Nightmares, l'apprezzata avventura horror pubblicata da Bandai Namco e sviluppata da Tarsier Studios, che miscela racconti fiabeschi e storie dell'orrore, con i giocatori che dovranno fuggire da una nave carica di anime corrotte nei panni della giovane Six. Ecco la nostra recensione di Little Nightmares.

Che ne pensate dei giochi gratis del PlayStation Plus di agosto 2022 per PS5 e PS4? Ce n'è qualcuno che vi stuzzica particolarmente? Fatecelo sapere nei commenti.