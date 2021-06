Tony Hawk's Pro Skater 1+2, la recensione su Nintendo Switch

La corsa a base di "flip", "grind" e altre parolacce (che in realtà sono tecnicismi necessari) continua: lo conferma la nostra recensione di Tony Hawk's Pro Skater 1+2 su Nintendo Switch . E perché proprio un articolo dedicato alla console ibrida della Grande N? Beh, forse non ve n'eravate accorti, o la questione non vi riguardava, ma fino ad oggi Tony Hawk's Pro Skater 1+2 non era mica disponibile ovunque. Lo scorso settembre 2020 il remake debuttò su PlayStation 4, Xbox One e PC; più di recente, la scorsa primavera, ha ricevuto l'aggiornamento alla next gen (PlayStation 5 e Xbox Series X). Dal 25 giugno 2021, finalmente, è disponibile anche il grande assente, cioè il porting per Nintendo Switch.

La conversione su Nintendo Switch

Quando si parla di una conversione su Nintendo Switch, c'è sempre un po' di paura. Questo perché da un lato l'hardware Nintendo è per forza di cose limitato, anche e soprattutto per via della natura ibrida della console, fissa e portatile nello stesso tempo; aggiungiamo a ciò che negli ultimi quattro anni non sono mai mancate conversioni pigre da parte di sviluppatori altrettanto pigri. La paura, quindi, è lecita; per fortuna Activision e Vicarious Visions hanno subito fugato ogni nostro dubbio.

Sono bastate poche ore in compagnia di Tony Hawk's Pro Skater 1+2 su Nintendo Switch per convincersi della bontà del porting; questo al di là dei suoi limiti e di alcuni compromessi evidenti, chiariamolo subito. E come potrebbe essere diversamente? Se state cercando il 4K, ma anche semplicemente i 1080; se state cercando immagini super dettagliate, texture dalla qualità altissima, sistemi di illuminazione impeccabili; se il colpo d'occhio è per voi più importante di tutto il resto, allora avete sbagliato piattaforma. Non è su Nintendo Switch che dovreste acquistare Tony Hawk's Pro Skater 1+2: meglio una console fissa standard, meglio ancora la next gen e meglio di ogni altro "meglio" è la versione PC. Questo, però, già lo immaginavate, non è vero?

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 e i suoi trick

Il fatto è che c'è un motivo, se la grafica del remake è su Nintendo Switch meno buona che altrove: gli sviluppatori hanno fatto una scelta. Invece di ostinarsi a non rinunciare a nulla (il che avrebbe portato ad un disastro) si è pensato bene di preservare il gameplay. Ecco allora che Tony Hawk's Pro Skater 1+2 su Nintendo Switch si attesa sui 30 fps praticamente granitici (i cali sono davvero rarissimi, ce ne saranno occorsi un paio in ore e ore di gioco), mentre l'intera esperienza scorre fluida, piacevole, senza intoppi. E dell'offerta principale non è stato tagliato nulla: quindi ritroverete su Nintendo Switch tutti i contenuti, tutte le modalità, e anche le funzionalità online (benché sia necessaria una sottoscrizione al servizio Nintendo Switch Online, come sempre).

Un consiglio, però: questo non è uno di quei titoli dove il drifting dei controller sia tollerabile (altrove spesso lo è): un'inclinazione sbagliata, una pressione in ritardo, uno sbaglio improvviso e imprevisto, e si perde il punteggio imperfetto. Scegliete dunque con cura il vostro paio di Joy-Con.