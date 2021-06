Nintendo Switch, tanti giochi in offerta a meno di 10 euro su eShop

Nintendo Switch è protagonista di una promozione su eShop che terminerà domani, 27 giugno, e che consente di acquistare numerosi giochi a prezzo scontato, anche meno di 10 euro. Quali sono i nostri suggerimenti?

Cominciamo da Mario + Rabbids: Kingdom Battle, lo straordinario strategico a turni sviluppato da Ubisoft Milan di cui è appena stato annunciato il sequel, Mario + Rabbids: Sparks of Hope. Il titolo è disponibile a 9,99€ anziché 39,99: un grande affare!

Se siete fan di Dragon Ball, la promozione include l'eccellente picchiaduro a incontri Dragon Ball FighterZ a 9,59€ anziché 59,99 e il brawler tridimensionale Dragon Ball Xenoverse 2, anch'esso disponibile a 9,59€ anziché 59,99.

Avete voglia di recuperare l'affascinante serie di BioShock per giocarvela in portabilità? Bene, ci sono BioShock Remastered a 7,99€ anziché 19,99, BioShock 2 Remastered a 7,99€ anziché 19,99 e BioShock Infinite: The Complete Edition anch'esso a 7,99€ anziché 19,99.

Se apprezzate l'avventura in tutte le sue varie sfaccettature, infine, su eShop trovate Sea of Solitude: The Director's Cut a 9,99€ anziché 19,99, ABZU a 9,99€ anziché 19,99, Remothered: Tormented Fathers a 8,99€ anziché 29,99 e What Remains of Edith Finch a 7,99€ anziché 19,99.