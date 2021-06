Mass Effect, meglio un film o una serie TV? Mac Walters non ha dubbi

Mass Effect diventerà un film o una serie TV? Mac Walters, project director della Legendary Edition, non ha alcun dubbio su quale sia la soluzione migliore per rendere giustizia al franchise.

Già a febbraio si parlava di entrambe le possibilità, una serie TV o un film con Henry Cavill per Mass Effect, e a quanto pare il nodo non è ancora stato sciolto. Tuttavia Walters preferirebbe portare quel tipo di storia nell'ambito di una serie televisiva.

"Che trama potremmo mai raccontare nell'arco di due ore? Riusciremmo a renderle giustizia?", si è chiesto. "Se devi raccontare una storia che sia rappresentativa di Mass Effect, una serie TV è il modo giusto per farlo."

"Quando creiamo un episodio di Mass Effect, partiamo da una base solida, una trama di fondo che vogliamo raccontare, ma ogni missione e ogni livello si pongono alla stregua di un episodio televisivo."

"Quegli eventi non vengono scritti in anticipo, ma quando arriviamo a rappresentarli. Vengono aggiunti alla trama principale e talvolta essa stessa cambia in base a qualcosa di notevole che abbiamo fatto in quell'episodio."

"Dunque uno storytelling episodico è quello che serve per realizzare al meglio la trasposizione di un videogioco."