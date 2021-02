Mass Effect: una serie TV o un film con Henry Cavill in arrivo?

Mass Effect potrebbe essere il soggetto di una serie TV o di un film, a dare retta a un indizio lanciato online da Henry Cavill, nascosto in un post su Instagram riferito a una fase di makeup per le riprese della serie Netflix di The Witcher.

Insieme alla foto troviamo infatti il messaggio misterioso: "Progetto segreto? O solo un mucchio di fogli con parole a caso sopra... immagino che dovrete aspettare e vedere di cosa si tratterà", ha scritto l'attore di Geralt di Rivia.

Abbiamo visto come Cavill possa essere anche un burlone, oltre che essere diventato il beniamino di molti videogiocatori essendo lui stesso un gamer, per di più PCista convinto, tuttavia resta anche un attore particolarmente impegnato, dunque è possibile che stia già lavorando a un nuovo progetto.

IGN e altri hanno cercato allora di carpire informazioni dai fogli sfocati posti in primo piano nella foto e, in particolare utilizzando il programma Focus Magic, dai fogli sono emerse delle parole che fanno pensare indubbiamente a Mass Effect.

In particolare, togliendo il blur, è possibile vedere le parole "Cerberus", "Tali'Zorah" e "Geth", tutte riferite all'universo fantascientifico di BioWare, cosa che fa pensare a una sorta di sceneggiatura incentrata sulla serie.

Secondo IGN, il testo in questione sarebbe tratto direttamente dalla pagina Wikipedia di Mass Effect 3, riferito alla parte della storia in cui i quarian offrono supporto all'Alleanza quando Shepard decide di aiutarli a riprendere il controllo di Rannoch, il loro pianeta natale, da geth. "Assistito da un quarian, sia Tali'Zorah che l'Ammiraglio Daro'Xen, Shepard abborda la nave geth e salva l'unità catturata, disabilitando il segnale di controllo dei Reaper sui geth".

Il fatto che sembri essere il testo di Wikipedia rende più difficile l'ipotesi di una sceneggiatura, ma sembra maggiormente essere una sorta di suggerimento creato ad arte per lasciare un indizio su un progetto legato a Mass Effect. Cavill farà dunque il grande passo da Geralt di Rivia al Comandante Shepard? Restiamo in attesa di ulteriori informazioni.