The Boys 3, Laurie Holden sarà la Contessa Cremisi nella nuova stagione

The Boys 3 vedrà la presenza nel cast di Laurie Holden, l'attrice che molti di voi ricorderanno per il suo ruolo in The Walking Dead. La Holden interpreterà il ruolo della Contessa Cremisi.

Si tratta di un personaggio che arriva dal fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson, e che è strettamente legato a quello di Soldier Boy, portato sullo schermo da Jensen Ackles in The Boys 3: i due eroi fanno parte della stessa squadra.

Laurie Holden.

Laurie Holden si aggiunge alle new entry annunciate alcuni giorni fa, sempre per la terza stagione di The Boys, ovverosia Sean Patrick Flannery, Nick Wechsler e Miles Gaston Villanueva, che troveremo nei panni di Gunpowder, Blue Hawk e Supersonic rispettivamente.

Le riprese di The Boys 3 sono già iniziate, ma la nuova stagione dello show prodotto da Amazon non ha ancora una data di uscita sulla piattaforma streaming Prime Video.

Per saperne di più su The Boys, date un'occhiata alle nostre recensioni della prima stagione e della seconda stagione.