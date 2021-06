Hyrule Warriors: L'era della calamità, Il battito ancestrale - prova

Per adesso, quindi, rimandandovi alla nostra recensione di Hyrule Warriors: L'era della calamità , ci limiteremo a esaminare i contenuti del Volume 1 e a esprimere un primo giudizio preliminare sulla proposta Nintendo in questo provato del Pass Espansione di Hyrule Warriors: L'era della calamità .

Qui su Multiplayer.it solitamente non diamo voti numerici ai DLC, ma ne consigliamo o sconsigliamo l'acquisto. Nel caso del Pass Espansione di Hyrule Warriors: L'era della calamità , abbiamo preferito un altro tipo di approccio perché il DLC in questione è diviso in due parti. La prima, intitolata Volume 1: Il battito ancestrale, è già disponibile da alcuni giorni. Annunciato poco tempo dopo la release del titolo originale, questo pacchetto di contenuti aggiuntivi si è fatto attendere per parecchi mesi, e altri ancora dovremo aspettarne per giocare la seconda parte, che uscirà soltanto a novembre. Ecco perché il Pass Espansione è una scommessa sul futuro: i due DLC non possono essere acquistati separatamente, ed è per questo motivo che daremo un giudizio a tutto il pacchetto solo dopo aver giocato il Volume 2.

Nuove missioni e ricompense

Se state leggendo queste righe, significa che probabilmente avete giocato Hyrule Warriors o quantomeno non appartenete a quelle categorie che lo hanno snobbato a prescindere solo perché è un musou. In alternativa, siete masochisti, ma chi siamo noi per sindacare sul modo in cui utilizzate il vostro tempo libero? A parte gli scherzi, vi risparmieremo tutta la tiritera sui musou e su come questo titolo Koei Tecmo tenti strade sensibilmente diverse in termini di gameplay per andare dritti al nocciolo della questione: cosa c'è in questo primo DLC?

Tanto per cominciare, un nuovo livello di difficoltà - Apocalisse - accessibile fin da subito per ogni missione. E poi una risma di missioni inedite, contrassegnate dalla dicitura EX, che ci vedono affrontare orde di nemici, a tempo e non, nelle mappe che abbiamo già esplorato. Alcune sono state ridisegnate per l'occasione e presentano piccole differenze rispetto alle originali visitate nella campagna, ma in questo caso Koei Tecmo ha perlopiù riciclato vari asset.

Tra i nemici nuovi, per esempio, spiccano solo i Grublin che portano i barili esplosivi sulla schiena, mentre gli altri, come i Chu-chu giganti, sono modelli già visti. La maggior parte dei nuovi boss e miniboss sono essenzialmente identici ai vecchi, eccezion fatta per l'aura malefica che li circonda e un parco mosse sensibilmente diverso, soprattutto nel caso dei nuovi Sciamanix.

Le missioni EX sono state pensate per i giocatori che hanno raggiunto un livello discretamente alto: la maggior parte chiede almeno livello 70 e può essere abbastanza impegnativa. Gli obiettivi variano dalla sconfitta di tutti i nemici alla conquista degli avamposti, passando per la scorta dei PNG a una vera e propria lotta per la sopravvivenza entro un tempo limite.

Oltre alle missioni EX, il DLC sblocca anche le missioni dei mostri pericolosi, che funzionano un po' come quelle della Luna Rossa: sulla mappa compaiono due o tre icone rosse che rappresentano altrettante missioni in cui dovremo sconfiggere dei mostri più potenti del solito, vere e proprie spugne che metteranno alla prova la nostra capacità di fondere le armi e scegliere i Marchi giusti.

A cosa servono tutte queste nuove missioni? A trovare nuovi materiali, naturalmente. Il DLC sblocca infatti l'Antico laboratorio di corte (EX) in cui lavorano Rovely e Pruna: in pratica si tratta di uno schema composto da nodi che rappresentano nuovi contenuti da sbloccare pagando in materiali vecchi e nuovi. I bonus sono davvero interessanti.

Alcuni potenzieranno le rune della tavoletta Sheikah, altri ingrandiranno l'inventario degli eroi, consentendo di accumulare più armi per le fusioni. Ci sono nodi che sbloccano nuove funzionalità: uno dei primi, per esempio, ci permetterà di acquistare le mele prima di affrontare una missione, mentre un altro ridurrà il costo degli ingredienti quando si cucina, e un altro ancora migliorerà le scorte dei mercanti. Per sbloccare alcuni nodi non basterà recuperare i materiali richiesti, ma anche superare piccole sfide in combattimento: per potenziare Kalamitron, ad esempio, dovremo prima contrattaccare almeno cinque volte usando la runa Sheikah in questione.