PS Plus: 8 giochi della serie Yakuza arrivano sul servizio di Sony, a partire da agosto 2022

Sony ha annunciato che ben otto giochi della serie Yakuza arriveranno su PS Plus nel corso del 2022, a partire da agosto 2022. Parliamo dei seguenti giochi:

Yakuza: Like a Dragon - Agosto - PS Plus Essential e superiori

Yakuza 0 - Agosto - PS Plus Extra/Premium

Yakuza Kiwami - Agosto - PS Plus Extra/Premium

Yakuza Kiwami 2 - Agosto - PS Plus Extra/Premium

Yakuza 3 Remastered - 2022 - PS Plus Premium

Yakuza 4 Remastered - 2022 - PS Plus Premium

Yakuza 5 Remastered - 2022 - PS Plus Premium

Yakuza 6: The Song of Life - 2022 - PS Plus Extra/Premium

Yakuza: Like a Dragon è il più recente capitolo della serie ed è uno dei giochi annunciati per il PS Plus Essential di agosto 2022: ecco gli altri titoli.

Il resto delle aggiunte includono tutti i capitoli principali della saga, che saranno disponibili per PS Plus Extra e/o Premium nel corso dei mesi. Sony li aggiungerà in ordine cronologico di trama, a partire da Yakuza 0 descritto ufficialmente come segue: "Lo sfarzo, il fascino e la decadenza irrefrenabile degli anni '80 tornano in Yakuza 0. Affronta combattimenti folli a Tokyo e Osaka con il protagonista Kazuma Kiryu e il veterano della serie Goro Majima. Gioca nei panni di Kazuma Kiryu e scopri perché si ritrova in un mare di guai quando una semplice riscossione di un debito finisce male. Indossa quindi le scarpe dalla punta argentata di Goro Majima ed esplora la sua vita "normale" di proprietario di un club di cabaret."

Diteci, vi interessano queste aggiunte?