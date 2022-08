She-Hulk: Attorney at Law, nuovo video per la serie Marvel in arrivo su Disney+

She-Hulk: Attorney at Law è protagonista di un nuovo video, quando mancano ormai pochi giorni al debutto della serie Marvel sulla piattaforma streaming Disney+: sarà disponibile dal 17 agosto.

Dopo il trailer ufficiale, She-Hulk: Attorney at Law si mostra in questo caso con una clip in cui ci sono sia Jennifer Walters che suo cugino Bruce Banner, entrambi in versione Hulk, che si allenano su di un'isola apparentemente deserta.

La donna ha appena ricevuto il potere di trasformarsi, non si sa bene in che modo (nei fumetti accade per via di una trasfusione di sangue da Bruce in seguito a un incidente), ma deve imparare a padroneggiare le proprie abilità e sembra decisamente brava a farlo.

Come sappiamo, nello show non mancheranno altri personaggi Marvel: dallo stesso Bruce Banner a Daredevil, che tornerà con una nuova serie TV attualmente in produzione e vedrà il ritorno di Charlie Cox nei panni dell'eroe non vedente.