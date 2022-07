She-Hulk: Attorney at Law, trailer ufficiale per la serie Marvel su Disney+

She-Hulk: Attorney at Law è stata protagonista di un divertente trailer ufficiale al San Diego Comic-Con 2022: la serie Marvel farà il proprio debutto sulla piattaforma Disney+ il 17 agosto.

A qualche settimana di distanza dal teaser trailer, She-Hulk: Attorney at Law si mostra in questo caso con un video più corposo e interessante, in cui compaiono anche Bruce Banner ed Emil Blonsky, noto anche come Abominio.

Vediamo quindi Jennifer Walters alle prese con un duro allenamento mirato a consentirle di controllare i suoi nuovi poteri, ovverosia la capacità di trasformarsi appunto in She-Hulk, e al contempo continuare l'attività di avvocato.

Il trailer suggerisce una serie brillante, che non mancherà di citare i fumetti, come ad esempio quando la protagonista si rivolge direttamente al pubblico sfondando la quarta parete: è stata uno dei primi personaggi fumettistici a farlo.