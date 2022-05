She-Hulk: primo trailer ufficiale della nuova serie Marvel su Disney+

Marvel ha pubblicato il primo trailer ufficiale di She-Hulk, la nuova serie TV in arrivo su Disney+ in agosto, che dopo qualche teaser si mostra finalmente in quello che è un vero e proprio video di presentazione, contenente alcune sequenze tratte dallo show e anche la trasformazione della protagonista.

Il trailer ci mostra un primo assaggio della storia con Jennifer Walters (interpretata da Tatiana Maslany) che è un avvocato particolarmente impegnato in diversi casi, comprese anche alcune questioni legate alla nuova giurisdizione che riguarda i fatti due super-umani.

She-Hulk, poster ufficiale

Si tratta anche della cugina di Bruce Banner, ovvero Hulk.

Proprio a causa di una trasfusione d'emergenza da parte del cugino, anche Jennifer ottiene parte dei poteri del cugino, con la possibilità di trasformarsi in una versione femminile di Hulk, intenta a farsi giustizia con la forza fuori e dentro i tribunali, a quanto pare.

Dal blog ufficiale di Disney+ è emerso già che She-Hulk arriverà in streaming sul servizio video il 17 agosto e la data viene confermata anche dal nuovo trailer promozionale pubblicato da Marvel e Disney e visibile in questa pagina. Il titolo completo della serie è She-Hulk: Attorney at Law, per rimarcare come tutta la storia ruoti attorno al doppio ruolo di Jennifer come avvocato rampante e super-eroina emergente.