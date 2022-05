Deathloop: c'è un "nuovo titolo" in arrivo, secondo l'attore protagonista

Un paio di tweet di Jason Kelley hanno lanciato una nuova voce di corridoio legata a Deathloop, per il quale potrebbe esserci un "nuovo titolo" in arrivo, secondo quanto riferito, aprendo una possibilità su una qualche aggiunta a quella che potrebbe essere una serie, anche se la questione è ancora decisamente dubbia.

L'attore che interpreta il protagonista di Deathloop, ovvero Colt, ha infatti pubblicato un tweet con una foto che lo vede impegnato in una sessione di doppiaggio, con la frase "Oooooooooo! Non vedo l'ora di parlare di questa cosa" e una serie di hashtag evidentemente legati a Deathloop.



In risposta, un utente ha chiesto "Quindi c'è qualche buon DLC in arrivo?" Ma Jason Kelley ha negato con una precisione: "No, un nuovo titolo. È tutto quello che posso dire, a causa di NDA". Ovviamente Kelley non può rivelare altro a causa di un accordo di non diffusione di informazioni a cui deve sottostare, ma la sua risposta desta molto interrogativi.



L'idea di un DLC o espansione avrebbe particolarmente senso per Deathloop e considerando anche il modus operandi di Bethesda, ma la precisazione sul fatto che si tratti di un nuovo titolo risulta strana. Sembra veramente difficile che possa trattarsi di un nuovo capitolo nella serie, ma la risposta potrebbe risiedere nel tipico modo in cui Arkane presenta le espansioni dei suoi titoli, come veri e proprio giochi a parte.

L'abbiamo visto, ad esempio, con Dishonored: La Morte dell'Esterno, a tutti gli effetti una sorta di DLC/Espansione ma trattato comunque come un vero e proprio capitolo a parte, stand-alone. Anche Deathloop potrebbe dunque ricevere un'aggiunta di questo tipo e sarebbe quella a cui sta lavorando Kelley. Ne sapremo probabilmente di più durante la conferenza Xbox & Bethesda Showcase fissata per il 12 giugno 2022.