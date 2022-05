She-Hulk, la serie TV: Disney+ fa trapelare la data di uscita

La serie TV di She-Hulk sembra sia in arrivo su Disney+, con la sezione britannica del servizio video su abbonamento che ha fatto trapelare la data d'uscita precisa della nuova produzione, forse per errore: si tratta del 17 agosto 2022.

La data di uscita della serie non è stata ancora annunciata ma la serie TV di She-Hulk rientra nei programmi ufficiali di Disney+ per quanto riguarda la lineup di quest'anno. Il suo arrivo sarebbe dunque previsto proprio in mezzo all'estate, con una tempistica piuttosto strana per una nuova produzione di una certa importanza.

L'informazione sulla data precisa può essere trovata a questo indirizzo sul blog ufficiale di Disney+, dove si legge chiaramente "in streaming dal 17 agosto" in corrispondenza della serie di She-Hulk.

Nella pagina troviamo anche una breve descrizione dello show in questione: "In questa nuova serie commedia, Bruce Banner aiuta sua cugina, Jennifer Walters, nella necessità di una trasfusione di sangue d'emergenza. Indovinate un po'? Anche lei riceve i suoi poteri. Tatiana Maslany interpreterà Jennifer, che è un avvocato specializzato in casi legali collegati ai super-umani. Mark Ruffalo torna come Hulk insieme a Tim Roth, che interpreta Abominio".

Della serie abbiamo visto un primo teaser trailer lo scorso novembre, oltre a un leak poco dopo che ha svelato personaggi e segreti della serie Disney+.