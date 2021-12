She-Hulk, un leak rivela personaggi e segreti della serie Disney+

She-Hulk, la nuova serie televisiva in arrivo prossimamente su Disney+, è stata vittima di svariati leak che rivelano personaggi e segreti dello show dedicato alla celebre eroina di casa Marvel.

A poco più di un mese dal primo teaser trailer di She-Hulk, arrivano dunque svariate informazioni su ciò che vedremo in questa inedita riduzione televisiva. Occhio: si tratta di spoiler piuttosto rilevanti, dunque fermatevi adesso se non volete sapere nulla!

She-Hulk, un fotogramma dal trailer

A quanto pare She-Hulk sarà simile a Deadpool, nel senso che il personaggio sfonderà la quarta parete in maniera continua e sistematica, rivolgendosi spesso agli spettatori. Sembra ci sarà addirittura una scena in cui il personaggio incontra Kevin Feige per riscrivere un episodio.

Bruce Banner comparirà nella scena post-credit del primo episodio, per poi sparire e ricomparire solo quando verranno narrate le origini di She-Hulk. Mark Ruffalo riprenderà il suo famoso ruolo, comparendo però quasi sempre trasformato in Hulk. A proposito: farà capolino anche suo figlio, Skaar.

Tornerà anche Emil Blonsky, ovverosia Abominio, interpretato da Tim Roth, e nel suo caso lo vedremo spesso con le sembianze umane. A quanto pare diventerà amico di Jennifer quando lei si occuperà di farlo uscire dal Raft per accedere a una sorta di comunità di recupero.

Tornerà il Matt Murdock di Charlie Cox dopo la clamorosa conferma in Spider-Man: No Way Home (recensione), e nei panni di Daredevil avrà anche uno scontro con She-Hulk prima che la situazione si sistemi e i due diventino alleati. A quanto pare il personaggio avrà il costume giallo e nero delle origini fumettistiche, ma sarà fondamentalmente quello della serie Netflix e svolgerà un ruolo anche nei prossimi show Disney.

Non è dato sapere se rivedremo anche Jessica Jones, mentre pare che Jim Carrey sia stato avvistato sul set per numerose sequenze in motion capture e stando ad alcune fonti potrebbe essere stato ingaggiato per interpretare MODOK.