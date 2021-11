She-Hulk, primo teaer trailer per la nuova serie Marvel su Disney+

She-Hulk, la nuova serie Marvel in arrivo su Disney+, dedicata al personaggio creato nel 1980 da Stan Lee e John Buscema, è stata mostrata con il primo teaser trailer in occasione del Disney+ Day.

Dopo Moon Knight e Ms. Marvel, ecco dunque un assaggio anche dello show live action dedicato a Jennifer Walters, cugina di Bruce Banner che acquisisce per caso le sue stesse abilità.

La differenza fra i due eroi è sempre stata nel fatto che Jennifer mantiene le proprie facoltà mentali anche dopo essere diventata grossa e verde, in pratica come l'Hulk che abbiamo visto in Avengers: Endgame (qui la recensione).

Il teaser rivela la presenza anche di Bruce Banner nella serie, impegnato in questo caso a studiare le reazioni della cugina a stimoli come la rabbia e il dolore, che proprio come accadeva a lui fanno partire la trasformazione.

La serie di She-Hulk arriverà "presto" sulla piattaforma Disney+, il che significa che potremo vederla probabilmente all'inizio del 2022.