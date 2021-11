Ms. Marvel, teaser trailer per la nuova serie in arrivo su Disney+

Ms. Marvel, la nuova serie in arrivo sulla piattaforma Disney+, è stata presentata con il primo teaser trailer: poche sequenze che però danno un'idea di quale sarà il tema dello show.

Ricorderete probabilmente Kamala Khan come personaggio principale di Marvel's Avengers (qui la recensione): si tratta di una grande fan di Captain Marvel che un giorno viene a contatto con le Nebbie Terrigene e acquisisce poteri speciali.

Abilità distanti rispetto a quelle di Carol Danvers, ad ogni modo: Kamala può modificare la propria struttura molecolare e dunque diventare gigantesca, allungarsi come Mister Fantastic ed esprimere una forza e una resistenza straordinarie.

Parliamo fondamentalmente di una Inumana, ma non sappiamo ancora come verrà gestita la cosa nello show e se le sue origini verranno modificate, come spesso accade nel Marvel Cinematic Universe.

L'uscita di Ms. Marvel viene data come "presto in arrivo" da Disney+, il che significa che potremo probabilmente vederla all'inizio del prossimo anno.